メットライフ生命保険は代理店に出向していた社員が出向先の内部情報を無断で持ち出した事案が、あわせて2476件確認されたと発表しました。持ち出された情報には個人情報も含まれていました。メットライフ生命によりますと、銀行など36の保険代理店に出向していた社員が無断で出向先の内部情報を持ち出した事案が、あわせて2476件あったということです。生命保険業界では出向者による不正な情報の持ち出しが相次いでいますが、その