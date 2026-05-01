小堺一機さん（70）が1日、ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の東京公演に続き、博多座公演も休演することを劇場の公式サイトを通じて発表しました。小堺さんは3月31日、自宅で転倒。左鎖骨・肋骨（ろっこつ）の骨折に伴う左肺気胸のため入院したことを明かしていました。併せて4月13日に退院したことを報告するも、同ミュージカルの東京公演（4/7〜4/29）は全公演休演となりました。博多座は公式サイトで「ミュージカ