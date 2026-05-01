自動車部品など幅広い用途に使われるアルミの地金（日本アルミニウム協会提供）中東情勢の混乱の影響がアルミニウム関連製品にも波及している。建築資材から自動車、食品包装まで幅広い用途に使われるが、日本はアルミ地金の全量を輸入に頼り、うち約3割を中東産が占める。国内企業は中東以外からの代替調達を急いでいるが、市況高騰を受けて製品への価格転嫁は避けられない情勢だ。アルミは精錬過程で大量の電気を使うため、