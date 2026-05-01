元ジャニーズJr．でシンガー・ソングライターののカウアン・オカモト（29）が1日までにインスタグラムを更新。5月24日の30歳の誕生日にディナーショーを開催することを明かした。東京・新橋のTHE GRAND TOKYOで行うと言い「ここ最近は『BreakingDown』での試合が続いていましたが、満を持して、アーティストとしてのステージを届けます」と意気込み「『音楽×食×空間』を融合させた一夜限りのプレミアムディナーショーです」と紹