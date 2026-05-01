大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）を控えた１日、横綱審議委員会による稽古総見が国技館で行われ、約５５００人のファンが詰めかけた。横綱大の里（２５＝二所ノ関）は姿を見せたものの、土俵下ですり足など軽めの運動をしただけで相撲を取らず。最後のぶつかり稽古が始まると、胸を出さずに?早退?した。大の里は３月の春場所を左肩のケガで休場し、その後の春巡業も途中で離脱した。過去に横綱が調整の遅れを理