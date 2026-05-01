ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間１日）、敵地でのツインズ戦に「４番・三塁」で先発出場し、３打数無安打、１四球で終わり、チームも１―７で完敗した。３試合ぶりの無安打となってしまったが、この日最も注目を集めたのは３点ビハインドの８回の守備だった。一死一塁の場面でマウンド付近に高く打ち上がったフライを捕りに向かったが、一塁から落下点に向かってきたウラジーミル・ゲレロ内野手（２