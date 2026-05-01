AIモデルの「Claude」を開発するAnthropicが、生命情報解析を行う研究分野「バイオインフォマティクス」におけるAIの能力を測定するベンチマーク「BioMysteryBench」を発表しました。科学分野におけるAIの性能をこれまで以上に効果的に測れるものと紹介されています。Evaluating Claude’s bioinformatics research capabilities with BioMysteryBench \ Anthropichttps://www.anthropic.com/research/Evaluating-Claude-For-Bioin