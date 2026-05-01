女優の矢作穂香（２９）が結婚を発表し、ウェディングフォトを披露した。１日に自身のインスタグラムで「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げますこれからも日々を大切に穏やかに過ごしていきたいと思っております今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とつづり、純白のドレス姿をアップした。フ