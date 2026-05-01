兵庫アーバン競馬（園田、姫路競馬）を主催する兵庫県競馬組合は５月１日、５月４日から７日のゴールデンウィーク開催に合わせ、４日（１０時〜２０時）と５日（１０時〜１９時）に阪急大阪梅田駅直結のビッグマン前広場でイベントを実施することを発表した。ＨＵＫ（兵庫アーバン競馬）特設ブースを設置し、オリジナルグッズが当たる「うまガチャ」に挑戦できたり、スペシャルアンバサダー「かまいたち」がデザインされたグッ