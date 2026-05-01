「a-nation 2026」 音楽フェス「a-nation 2026」が、10月3日、4日にお台場a-nation特設会場（東京都江東区）で開催されることが発表された。 「a-nation」は、2002年より日本国内唯一の全国サーキット型の野外フェスとしてスタートし、今回で22回目の開催となる。これまでに延べ600万人以上を魅了してきた本イベントは今年、初の秋開催として、23年ぶりに東京・お台場へと会場を移す。ジャンルの垣根を越えたア