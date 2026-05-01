アジア株労働節で中国香港休場豪中銀は物価見通し引き上げの公算大 東京時間14:07現在 豪ＡＳＸ２００指数 8747.50（+81.68+0.94%） 香港ハンセン指数 25776.53（休場） 中国上海総合指数 4112.16（休場） 台湾加権指数 38926.63（休場） 韓国総合株価指数 6598.87（休場） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76913.50（休場） アジア株の大半は労働節のため休場、中国市場は6日に取引を再開す