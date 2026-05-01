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東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 東京消費者物価指数（4月）08:30 結果1.5% 予想1.7%前回1.4%（前年比) 結果1.5% 予想1.8%前回1.7%（生鮮食料品除くコア・前年比) 結果1.9% 予想2.2%前回2.3%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比) ※コア 2022年3月来低水準、コアコア 14カ月ぶり2%割れ ※要人発言やニュース 【日本】 三村財務官「大型