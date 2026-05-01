5月1日から環境省で「クールビズ」の集中実施期間が始まりました。環境省は、5月1日から9月末までを「クールビズ」の集中実施期間としています。5月1日朝の都心はあいにくの雨でしたが、環境省ではさっそく、職員がポロシャツ姿などで働く姿が見られました。環境省職員「きょうは通気性のいいポロシャツで来て、リラックスしながら働ける服装で来ました」「汗ばむことなく快適に過ごせていると実感しています」去年8月には群馬県伊