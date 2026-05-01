木下グループｐｒｅｓｅｎｔｓＢｌｏｏｍＯｎＩｃｅ２０２６が１日、兵庫県の尼崎スポーツの森のアイスリンクで行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”の三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が今季限りでの引退発表後、初めてリンクで演技を披露した。オープニングで登場すると場内からは一際大きな拍手が注がれた。同五輪のエキ