左手首を骨折している、阪神の近本光司外野手（３１）が１日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでリハビリを開始した。死球を当てられた広島・高太一投手から謝罪を受けたことを明かした。高からは、関係者を通じ連絡がきたという。「本当に仕方ない部分が多い。これからも対戦するし『別に気にしなくていい』と言いました」と返答した。真剣勝負の中で起こったこと。ケガの具合で対応が変わることはないと近本は言う