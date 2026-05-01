左手首を骨折している、阪神の近本光司外野手（３１）が１日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでリハビリを開始。患部に負担のかからない、ウォーキングなどで汗を流した。手首をギブスで固定し、報道陣の前に姿を見せた近本。「日常生活で痛みはない。（死球は）仕方ない。そういうのはつきものなので」と柔らかい表情で語った。復帰時期について、現時点ではめどが立っていないが「現状を受け止めて、できることをし