阪神の門別啓人投手、及川雅貴投手の２選手が巨人戦が行われる予定の甲子園に合流した。門別は今季２軍スタートも、一時、１９イニング連続無失点を記録するなど、好成績。６試合に登板し、４勝１敗、防御率１・２４の数字を残していた。及川は４月３日に成績不振により抹消された。ファームでも５試合に登板し、５四球、防御率８・４４と振るわなかったが、この日、甲子園球場に姿を見せた。