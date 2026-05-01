平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が開幕した。3Rは地元勢のトップバッターに指名された佐々木龍（35＝神奈川）が1着。杉浦侑吾の積極駆けに乗って抜け出した。「（前後が着外で）もう少しやりようがあったと思うけど、ラインのおかげで1着を獲れたのはうれしいし、気分もいい。ちょっと気持ちの面でのまれているところがあったので、もう少し余裕を持ちたい」地元G1好発進を素直に喜んだ。