G大阪の三上大勝フットボール本部本部長が1日、電撃退団した元ドイツ代表DFフィリップ・マックス（32）について説明した。数日前に本人から申し出があり、現場を含めて協議。けんか別れなど何題が発生したわけではなく、三上本部長は「本人の言葉を借りれば“皆に良くしてもらっている中で自分もベストを尽くしたけど期待されるようなコンディションには戻れない可能性がある。それなら身を引くべきだ”ということだった」。契