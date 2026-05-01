世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。4月28日（火）に放送された同番組で、三谷紬アナウンサーが幼い頃、母親と一緒に熱中していたという“ある芸人”を明かした。くるま（令和ロマン）も驚いた、その意外な人物とは…。【映像】三谷紬アナが“かつての推し”を語る番組では、ラパルフェ・都留拓也の「モノマネ芸人には会話