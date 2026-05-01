日本サッカー協会(JFA)は1日、日本女子代表(なでしこジャパン)の西入俊浩GKコーチ(48)が契約満了に伴い退任することを発表した。西入GKコーチは2021年からなでしこジャパンでGKコーチを担当していた。JFAを通じて以下のようにコメントしている。「2005年から女子サッカーに携わり、東京電力マリーゼ、JFAコーチ、JFAアカデミー、世代別日本代表、そしてなでしこジャパンのコーチングスタッフとして、ともに戦った選手やスタッ