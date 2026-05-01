5月1日（現地時間4月30日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのハッスル・アウォードにシャーロット・ホーネッツのムサ・ディアバテが選ばれたと発表した。 2016－17シーズンに新設したこのアウォードは、従来のボックススコアには表れないものの、毎試合勝利に貢献するプレーをした選手を表彰するもの。なお、投票はメディアではなく、さ