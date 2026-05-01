アジアサッカー連盟(AFC)は4月下旬、U-17オーストラリア女子代表が22-0でU-17北マリアナ諸島女子代表に勝利したU17女子アジアカップ予選について、オーストラリアが出場資格のない選手を起用していたとしてU-17北マリアナ諸島女子代表の3-0勝利扱いにすることを発表した。2025年10月に開催されたこの試合はオーストラリアが一方的に攻め続けて22得点を奪う圧勝を収めていた。ところが『シドニー・モーニング・ヘラルド』が4月