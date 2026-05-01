FC琉球は1日、DFモハメド・バイ・カマラ(21)が完全移籍加入することを発表した。背番号は「5」となっている。カマラは2025シーズンにラトビア1部のメッタでプレーし、31試合に出場。昨年9月にはシエラレオネ代表として北中米W杯アフリカ予選にも出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●DFモハメド・バイ・カマラ■生年月日2005年1月10日(21歳)■国籍シエラレオネ■身長/体重184cm/70kg■経歴エドワーディ