株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABの外付け光学ビューファインダー「L-VF35WU / WEISU 復刻 ブラック」を2026年5月1日（金）に発売した。価格はオープン。 ライカ製ビューファインダーの1933年初期型「WEISU」を復刻したというアクセサリー。同ブランドの「LIGHT LENS LAB LTM 35mm f/2」など、焦点距離35mmレンズでの使用に適しており、カメラのアクセサリーシューに装着