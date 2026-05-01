北海道東部の羅臼町礼文町の国道335号で4月30日正午前、軽乗用車とトラックが衝突した事故で意識不明で搬送された、軽乗用車の同乗者・20代女性の死亡が確認されました。軽乗用車は原型をとどめないほど大破していて、運転していた女性(20代)も搬送時、会話ができない状態だったということです。トラックを運転していた男性は、頭から出血していますが命に別条はありません。軽乗用車はレンタカーとみられ、警察は死傷した女