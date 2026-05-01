今年1月、熊本県八代市で土木工事に従事していた男性が死亡した事故があり、八代労働基準監督署は5月1日、安全管理に問題があったとして、会社と現場責任者を書類送検しました。 労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは、八代市の土木工事会社「肥後土木工業」と、同社の現場責任者の男性(40代)です。 八代労基署によりますと、肥後土木工業の男性社員(60)は今年1月27日、八代市内の土木工事現場で斜面の測量作業をしてい