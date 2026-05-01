元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。決戦の迫った井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）の世紀の一戦を直前予想した。ここまで6―4で井上と予想してきたが、畑山氏は直前でその針を大きく傾けた。「中谷選手も知ってるし、配慮して6―4って言ってるけど、井上チャンピオンの実績を考えたら7―3でも失礼。8―2ですよ。戦ってきた相手で比較すればで