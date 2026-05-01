阪神の及川雅貴投手が1日、巨人戦の試合前練習で1軍に合流した。昨季、両リーグ最多66試合に登板した左腕は今季も勝ちパターンの一角として期待され開幕1軍も、2試合に登板していずれも失点するなど防御率9・00で4月3日に出場選手登録を抹消され再調整中だった。 ファームでは4月28日のファーム・リーグのオイシックスとの交流戦に登板し1回3分の1を無失点に抑えていた。