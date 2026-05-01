きょう5月1日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜後7：00※関西ローカル）は、「NON STYLEの町村ブラブラ〜」でアキナの山名文和を交えたロケを行う。【番組カット】世界最大種のフクロウにビビるノンスタ石田NON STYLEが関西各地の町や村を散策し、地元民からどこにも負けないと豪語する自慢を紹介してもらう企画「NON STYLEの町村ブラブラ〜」。今回の行き先は、大阪府内で唯一の村である千早赤阪村。金剛