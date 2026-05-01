ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「OCHANORMA」のメンバーで、大の広島ファンとして知られる広本瑠璃（22）が自身のSNSを更新。4月30日に愛する広島の試合を今季初観戦したことを報告した。東京ドームでの巨人戦で、広本は赤いカープのユニホーム姿で新井貴浩監督のタオル、メガホンなどを手にした写真をアップした。実は4月10日のDeNA―広島戦（横浜）を観戦予定だったが、残念ながら雨天中止に。ようやくかなっ