26日の広島戦で死球を受けて左手首を骨折した阪神の近本光司外野手（31）が1日、故障後初めて球団施設を訪れた。この日はファーム本拠地のSGL尼崎で取材対応した。この日は、左手にギプスを付けウォーキングなど患部に負担のかからないメニューを行った。長期離脱が濃厚も「仕方ないことですし、そういうもの（故障）はつきものなんで」と淡々。リハビリプランなどは今後決まっていく模様で「しっかり現状を受け止めて、自分の