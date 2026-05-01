MLBナ・リーグは現地時間4月30日、各地で試合が行われました。西地区ではドジャースは13連戦後の休養日。2位のパドレスも試合がなくゲーム差は0.5のまま。3位ダイヤモンドバックス、4位ロッキーズはともに敗れ、5位ジャイアンツはフィリーズとのダブルヘッダーで2戦ともサヨナラ負けを喫しました。中地区は首位レッズが勝利し、試合のなかった2位カブスとの差を1ゲームに広げました。3位カージナルス、4位ブリュワーズも勝利。パイ