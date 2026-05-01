この春、クマの出没が増えていることを受け、5月1日、クマ被害に関する関係省庁の連絡会議が開かれました。環境省や警察庁などの担当者が出席して開かれた5月1日の会議では、政府が、ことし3月に決定した「クマ被害対策ロードマップ」の進捗状況についての確認が行われました。また、先月21日には岩手県でクマに襲われた女性が遺体で見つかるなどすでにこの春、クマの出没が多くなり、被害も出始めているため、各省庁が連携を強め