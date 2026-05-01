せっかくの休日、大好きなおうちで過ごしたい…しかもできるだけ動きたくない…という人も多いのでは？便利なデジタル家電とスマホがあれば、そのような“ズボラ生活”がさらに便利＆快適＆ぐうたらになりますよ。お休みの日はできるだけ動きたくない…という人の時間をさらに便利＆快適＆ぐうたらにするデジタル家電を紹介します！寝転びながら150インチの大画面で動画やゲームを満喫！自宅での暇つぶしといえば、動画配信サー