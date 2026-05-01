【モデルプレス＝2026/05/01】テレビ朝日系バラエティー番組「かまいガチ」（毎週水曜よる11時15分〜）で、「アイドルデビューしたいねん！」と題した企画が4月29日に放送。お笑い芸人5人で結成されたアイドルグループ「GEININ TUNE」としてデビュー曲「ワイワイわっしょい」を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「M-1」優勝コンビら、大物芸人の女装アイドル姿◆芸人5人組アイドルGEININ TUNEデビュー曲「ワイワイわっしょい」