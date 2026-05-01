関口メンディーが舞台初主演を務めるタクフェス第14弾『北の島から』が、11月より名古屋、大阪、小樽（北海道）、東京にて上演されることが決定した。【写真】関口メンディーの幼少期ショットに反響本作は、宅間孝行が主宰するエンタテインメントプロジェクト「タクフェス」の最新作となる第14弾。舞台は、雄大な自然に囲まれた日本最北の島・礼文島。静かな島で暮らす一人のおやっさんと、彼を慕う若手漁師たちのリーダーを中