２０２３年福島記念２着など長く一線級で活躍したダンディズム（セン１０歳、栗東・野中賢二厩舎、父マンハッタンカフェ）が４月２９日付けで競走馬登録を抹消されていたことが５月１日、分かった。今後は競馬学校で乗馬となる予定。これで中央に所属するマンハッタンカフェ産駒はいなくなった。マンハッタンカフェは現役時代に２００１年の菊花賞、有馬記念、２００２年の天皇賞・春とＧ１を３勝した。現役引退後に種牡馬とな