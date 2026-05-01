左手首を骨折した阪神・近本光司外野手が１日、負傷後初めて報道陣の前で現在の心境を吐露した。左腕をギプスでがっちりと固定し、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」の室内練習場に姿を現した。約８分間、取材に応じ「しっかり現状を受け止めて、自分の今できることをしっかりひとつずつやっていくしかない。仕方ないことだと思っています」と前を向いた。４月２６日・広島戦（甲子園）で死球を受け、倒れ込んだ後に交代。その