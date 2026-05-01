◆ＪＡＢＡ新潟大会巨人―全足利クラブ（１日・ハードオフ新潟）巨人３軍がＪＡＢＡ新潟大会に臨む。全足利クラブ戦のスタメンが発表され、開幕から２軍の４番を務めてきたドラフト６位・藤井健翔内野手が「１番・三塁」で出場する。先発は５年目の育成・花田侑樹投手。２年目の育成・坂本達也捕手とバッテリーを組む。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・三塁藤井２番・二塁川原田３番・ＤＨティマ４番・一塁竹