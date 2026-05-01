歌手のオリヴィア・ロドリゴ(23)は、初の「大人の恋」で経験した「ジェラシー」や「切なさ」をニューアルバムで表現しているという。オリヴィアはおよそ2年間にわたって交際していた俳優のルイス・パートリッジと破局を迎えたと言われており、先日には人気バンド・ギースのフロントマンであるキャメロン・ウィンターとのロマンスが噂されていたところだが、6月12日にリリース予定のサӦ