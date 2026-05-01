北朝鮮の労働党外郭組織である社会主義愛国青年同盟（以下、青年同盟）が5年ぶりに総集結大会を開き、第9次党大会で提示した目標達成に必要な青年組織の役割を強調した。金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が強調した経済・民生関連の目標を達成するためには青年・軍人たちの役割が重要であるだけに、彼らの忠誠と愛国心を促進しようとする意図と解釈される。労働新聞は1日、青年同盟第11次大会が4月28日から30日まで平壌で開催