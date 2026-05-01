ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、オーケストラとニューヨークで活躍するヴォーカリストの生演奏でお贈りする、日本最大規模のオーケストラ・コンサート・ツアー「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」24回目の開催となる2026年は『アナと雪の女王』をメインプログラムとし、全国30都市51公演実施されます☆ ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2026 主