平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が開幕した。2Rは中団確保から内を突いて中を伸びた酒井雄多（30＝福島）が1着。一昨年の競輪祭以来、2度目のG1参戦でG1初勝利をもぎ取った。1月の誘導妨害失格で1月の和歌山記念以来の実戦だったが、いきなり存在感を示した。「ぎりぎりまで引きつけようとしたが…。本当は4番手に飛び付いてから外を仕掛けるくらいの脚があればいいが、ラッキーでした。良かった。今開催のどこか