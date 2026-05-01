プロ野球のファーム・リーグは1日、交流戦のヤクルト―阪神戦（戸田）、ハヤテ―日本ハム戦（沼津）、中日―ソフトバンク戦（ナゴヤ）、オリックス―ロッテ戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）、巨人―広島戦（ジャイアンツタウン、楽天―西武戦（楽天モバイル最強パーク宮城）の6試合が雨天中止となった。