千葉県の60歳の女性の家に押し掛けスマートフォンを郵便受けに入れ、受け取るよう要求するなどストーカー行為をしたとして逮捕された、女性の娘の元交際相手の男性（29）について、千葉地検はきょう（1日）付で不起訴処分としました。不起訴の理由について千葉地検は明らかにしていません。