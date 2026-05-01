ＴＢＳ夕方のニュース番組「Ｎスタ」のＸが４月３０日、更新され、井上貴博アナウンサーの驚きの歯ブラシの保管方法を紹介した。この日の「Ｎスタ」では、歯ブラシの正しい保管方法を専門家に聞いた。他の歯ブラシと接触していると歯周病などの感染の怖れがあるため、他の歯ブラシと触れないようにし、「汚れを落として水気を切る」「風通しのよい場所で保管」することが推奨されている。山形純菜アナは、番組の中でお風呂場