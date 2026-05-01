政府・日本銀行が４月３０日の外国為替市場で、円買い・ドル売りの為替介入を行っていたことが１日、関係者への取材で分かった。為替介入の実施は２０２４年７月以来となる。４月３０日の外国為替市場では円安・ドル高が進み、円相場は一時、約１年９か月ぶりの円安水準となる１ドル＝１６０円７２銭をつけた。夜になると円安の流れは一変し、１ドル＝１５５円台半ばまで急騰した。市場では政府・日銀が為替介入に踏み切ったと