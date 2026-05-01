高市総理はきょうからベトナムとオーストラリアを訪問するのを前に、先ほど「中東情勢を踏まえた協力を確認する」と意気込みを語りました。高市総理「今回の一連の訪問を通じまして、現下の中東情勢を踏まえたアジア域内のエネルギー安定供給や重要鉱物などを含むサプライチェーン強靱化についても協力を確認してまいります」高市総理は1日から5日間の日程でベトナムとオーストラリアを訪問します。最初の訪問先であるベトナムでは