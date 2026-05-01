俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。両親とのやりとりを明かした。同番組で、2024年12月に本名を公表した経緯を語った蘭丸。当時について、フリーアナウンサーの神田愛花が「ご両親にアドバイスをもらったりとか」と聞くと、蘭丸は「あんまりなかった」と告白。